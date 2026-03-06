"Путин побледнел": как Китай может хитро воспользоваться событиями в Иране

События на Ближнем Востоке демонстрируют, что Кремль теряет геополитическое влияние. Известно, что Россия годами строила партнерство с Ираном, но когда США начали операцию там, то Владимир Путин лишь на словах осудил действия против Тегерана. Такое бездействие российских властей может повлиять на связи с Китаем.

Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп разрушает геополитическое влияние России. Например, Азербайджан и Армения когда-то были пророссийскими, а теперь стали проамериканскими.

"У Путина очень бледный вид из-за этого. Такая ситуация, безусловно, влияет на цепочку стран оси зла", – сказал он.

Как на Китай влияют неудачи России?

Владимир Огрызко отметил, что учитывая геополитические неудачи России, в Китае понимают, что ситуация меняется не в пользу Кремля.

Российские власти демонстрируют свое бессилие. Американцы вытаскивают из этой цепочки всех, кому Россия была нужна,

– заметил он.

Поэтому Китай может рассмотреть вариант, что стоит сотрудничать с американцами, а не россиянами, ведь в этом есть большая выгода.

Россия не смогла реально помочь Ирану, несмотря на стратегическое соглашение. Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что Москва системно подводила своих партнеров, а современная Россия не способна оказывать поддержку, которую когда-то обеспечивал СССР. Из-за отсутствия внешнеполитических принципов Кремль не может быть надежным союзником.

Дипломат напомнил о запланированном саммите между Китаем и США. Он считает, что одной из тем, которую будут обсуждать стороны – может быть вопрос России, в частности, стоит ли продолжать сотрудничество с кремлевской властью.

Как Россия реагирует на войну на Ближнем Востоке?