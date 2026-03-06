"Путин побледнел": как Китай может хитро воспользоваться событиями в Иране
- События на Ближнем Востоке показывают ослабление геополитического влияния России, что может повлиять на ее отношения с Китаем.
- Китай может рассмотреть возможность сотрудничества с США вместо России из-за геополитических неудач Кремля.
События на Ближнем Востоке демонстрируют, что Кремль теряет геополитическое влияние. Известно, что Россия годами строила партнерство с Ираном, но когда США начали операцию там, то Владимир Путин лишь на словах осудил действия против Тегерана. Такое бездействие российских властей может повлиять на связи с Китаем.
Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп разрушает геополитическое влияние России. Например, Азербайджан и Армения когда-то были пророссийскими, а теперь стали проамериканскими.
"У Путина очень бледный вид из-за этого. Такая ситуация, безусловно, влияет на цепочку стран оси зла", – сказал он.
Как на Китай влияют неудачи России?
Владимир Огрызко отметил, что учитывая геополитические неудачи России, в Китае понимают, что ситуация меняется не в пользу Кремля.
Российские власти демонстрируют свое бессилие. Американцы вытаскивают из этой цепочки всех, кому Россия была нужна,
– заметил он.
Поэтому Китай может рассмотреть вариант, что стоит сотрудничать с американцами, а не россиянами, ведь в этом есть большая выгода.
Интересно. Россия не смогла реально помочь Ирану, несмотря на стратегическое соглашение. Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что Москва системно подводила своих партнеров, а современная Россия не способна оказывать поддержку, которую когда-то обеспечивал СССР. Из-за отсутствия внешнеполитических принципов Кремль не может быть надежным союзником.
Дипломат напомнил о запланированном саммите между Китаем и США. Он считает, что одной из тем, которую будут обсуждать стороны – может быть вопрос России, в частности, стоит ли продолжать сотрудничество с кремлевской властью.
Как Россия реагирует на войну на Ближнем Востоке?
Путин выразил соболезнования Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, назвав ее "циничным убийством". Кремлевский диктатор отметив Хаменеи как выдающегося государственного деятеля, который способствовал развитию отношений между Россией и Ираном.
Российское руководство отреагировало на обострение ситуации на Ближнем Востоке, стремясь позиционировать себя как миротворца. Путин провел переговоры с лидерами государств Персидского залива, заявив о готовности России способствовать дипломатическому урегулированию конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и Израиль в агрессии против Ирана и намекнул на причастность Украины и Европы к обострению на Ближнем Востоке. Он заявил, что Россия готова работать с партнерами над резолюцией для прекращения боевых действий, одновременно подчеркнув, что договоренности прошлых переговоров с США уже нарушаются.