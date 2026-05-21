Боится своих же: Путин рекордно долгое время отказывается от поездок по регионам России

Президент страны-агрессора уже длительное время не ездит по регионам России. Такой паузы у Владимира Путина не было даже в период пандемии COVID-19.

Подробнее об этом говорится в материале "Агенство. Новости".

Как Путин установил новый "рекорд"?

Последний раз диктатор выезжал в регионы еще в ноябре 2025 года. Тогда он посетил Самару. И уже с тех пор глава Кремля отказался от поездок за пределы регионов, где расположены его резиденции.

Как сообщают журналисты, нынешняя пауза длится уже 196 дней и стала самой длинной, даже по сравнению с периодом пандемии.

Кстати, тогда самый длинный перерыв между поездками Путина составлял 132 дня, а до полномасштабной войны в Украине паузы между его визитами обычно не превышали 45 дней.

Куда же ездит диктатор?

С начала 2026 года большинство публичных появлений президента страны-агрессора происходило в пределах Кремля, резиденции Ново-Огарево, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Одним из первых его публичных мероприятий того года стал закрытый визит на рождественскую службу в храме на территории базы ГРУ "Сенеж" в Подмосковье. Также Путин посещал студентов МФТИ в Долгопрудном и участвовал в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда.

При этом сама церемония в Санкт-Петербурге впервые проходила без присутствия зрителей. Журналисты предполагают, что сокращение поездок может быть связано с соображениями безопасности, в частности на фоне сообщений в конце 2025 года о якобы попытке атаки на резиденцию Путина на Валдае. В то же время некоторые западные политики, в частности Дональд Трамп, ставили под сомнение достоверность этих заявлений.

А что с зарубежными визитами?

На днях Владимир Путин буквально впервые выехал за пределы России. В течение 19 – 20 мая состоялся его визит в Китай. Там российского диктатора приветствовали на красной дорожке с флагами и почетным караулом.

По сообщениям российских пропагандистских медиа, российский диктатор и лидер Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Также стороны договорились о реализации ряда совместных проектов, в частности в сфере энергетики и других ключевых отраслях. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что кроме энергетических договоренностей было согласовано еще "очень важные" вопросы, однако деталей он не уточнил.

Интересно! Политолог Роман Бессмертный обратил внимание на невербальное поведение Путина во время встречи с Си, отметив, что российский лидер демонстрировал чрезмерную показную благосклонность и выглядел менее уверенно. По его словам, жесты Путина свидетельствовали о зависимой позиции: он вел себя не как равный партнер, а скорее как тот, кто просит поддержки.



В то же время Си Цзиньпин держался сдержанно и отстраненно, сохраняя дистанцию во время общения и публичных выступлений. По мнению Бессмертного, несмотря на официальную риторику о союзничестве, в поведении китайского лидера можно было наблюдать желание не слишком сближаться с Путиным.

А российский диктатор, как он ни старался, конкретных экономических прорывов достичь не сумел. На фоне отсутствия практических результатов и неопределенности по ключевым энергетическим проектам российский рынок отреагировал негативно – акции "Газпрома" просели примерно на 3,5%.

Так, Путин, по оценке политтехнолога Михаила Шейтельмана, может прибегнуть к репрессиям в отношении своего ближайшего окружения, пытаясь таким способом удержать власть. В то же время эксперт отмечает, что даже такие шаги не гарантируют успеха и могут оказаться недостаточными для стабилизации его позиций.