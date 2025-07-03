У Владимира Путина запланирован телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президенты должны пообщаться 3 июля.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Трамп и Путин проведут разговор

Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что проведет разговор с Дональдом Трампом в четверг, 3 июля. Он сделал соответствующее заявление во время презентации российского косметического бренда, обещая поговорить с американским президентом о возможности выхода российского продукта на мировой рынок.

Однако о чем еще будут говорить президенты – неизвестно. Последний раз Трамп и Путин общались 14 июня. Тогда речь шла о военной ситуации на Ближнем Востоке и об Украине. Владимир Путин поздравил Трампа с Днем рождения и выразил удовлетворение от того, что складываются хорошие отношения с лидером США.

Путин в четверг посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших". Там российскому президенту доложили, что грузовики компании Mobitruck для продажи еды сейчас реализуются даже в США. Путин отреагировал на решение представителей США закупить российские грузовики.

Умные люди. То, что нужно покупают,

– сказал Путин.

Стоит отметить, что Дональд Трамп вскоре должен провести разговор и с президентом Владимиром Зеленским. Президенты, вероятно, должны обсудить временную остановку поставок оружия из США. Вашингтон говорит, что помощь не будет прекращаться, но сейчас будут искать лучшие варианты, как ее предоставлять.