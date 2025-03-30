Трамп разозлен на Путина из-за его заявлений о якобы "нелегитимности" Зеленского
- Владимир Путин заявил о нелегитимности президента Зеленского и предложил временное управление в Украине под эгидой ООН.
- Дональд Трамп выразил возмущение заявлениями Путина.
Владимир Путин заявил, что не знает с кем подписывать мирный договор, поскольку считает президента Зеленского нелегитимным. Дональд Трамп был возмущен таким комментарием диктатора.
Во время рабочей поездки в Мурманск глава Кремля в разговоре с моряками заявил о якобы нелегитимности Владимира Зеленского, а также отметил необходимость ввести временное управление в Украине под эгидой ООН для организации "демократических выборов" и формирования "дееспособной власти", передает 24 Канал.
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Как отреагировал Трамп
В разговоре с журналисткой NBC News Кристен Велкер Дональд Трамп рассказал, что он "злой" на Путина из-за того, что тот поставил под сомнение доверие к президенту Зеленскому.
Американский лидер признал, что был очень зол, когда диктатор заговорил о необходимости переходного правительства в Украине. Он отметил, что подобные слова "не ведут в правильном направлении".
Дональд Трамп заявил, что если именно из-за России будет сорвано соглашение о прекращении огня, то он готов ввести санкции против ее нефти.
Также президент США сообщил, что на этой неделе он намерен поговорить с Путиным.
К слову, ранее Трамп предположил, что Москва может умышленно затягивать мирные переговоры, чтобы выиграть время и достичь более выгодных условий для себя.