Российский диктатор Владимир Путин хочет сделать ставку на решающее зимнее наступление против Украины. По словам экспертов, экономика России находится в глубоком кризисе, а сам глава Кремля все больше впадает в отчаяние.

Об этом говорится в материале New York Post (NYP).

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Какую тактику может выбрать Кремль?

Старшая научная сотрудница Программы по вопросам Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снегова считает, что после неудачного весеннего наступления Кремль, вероятно, рассматривает масштабную эскалацию зимой, чтобы нанести максимальный ущерб Украине.

Путин снова будет ждать зимы, чтобы восстановить масштабные удары и создать гуманитарный кризис, чтобы добиться уступок в вопросе Донбасса,

– сказала Снегова.

По ее словам, эти атаки могут быть даже более масштабными, чем в прошлом году, когда российские войска ежедневно запускали рекордное количество дронов и ракет по объектам гражданской критической инфраструктуры.

Между тем руководитель российской группы и заместитель директора проекта Cognitive Warfare в Институте изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко считает, что Россия может расширить перечень целей. В частности, речь идет об ударах по железнодорожной инфраструктуре для нарушения логистики и по объектам водоснабжения.

Эксперт также отметила, что воспоминания о "прошлой жестокой зиме" остаются очень болезненными для украинцев. Поэтому, по ее словам, Кремль может пытаться использовать страх как инструмент давления.

В то же время Путин сталкивается с ростом проблем внутри страны: экономическая ситуация ухудшается, перебои в работе интернета продолжаются, а темпы вербовки в армию снижаются. Все это, как отмечают эксперты, может быть прелюдией к паническим действиям Кремля.

По данным Министерства финансов России, дефицит федерального бюджета за первые пять месяцев года достиг 81,4 миллиарда долларов – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бюджетные расходы выросли на 17%, тогда как доходы от нефти и газа сократились почти на 30%.

Кроме того, в апреле золотые резервы России уменьшились на 5,7 тонны – это самое большое сокращение за последние 25 лет.

Золотые запасы России истощаются, гражданский рынок испытывает недостаток рабочей силы, а экономика получила значительный удар,

– сказала Степаненко.

Экономические трудности влияют и на темпы набора военных. В мае количество новых контрактников, по оценкам экспертов, сократилось примерно до 30 тысяч человек в месяц, что меньше потери российской армии за тот же период.

Поэтому Кремль все активнее пытается привлекать к службе студентов. Для них предлагают льготы, в частности отмену платы за обучение и аннулирование неудовлетворительных оценок. Ранее в армию также активно вербовали заключенных, в частности осужденных за тяжкие преступления.

По данным СМИ, российские власти установили для вузов квоту, в соответствии с которой в апреле на военную службу должны были привлечь 2% студентов мужского пола.

К слову, главный редактор издания "ОстроВ", представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш в комментарии 24 Каналу предположил, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию, если россияне неохотно проголосуют на выборах в Госдуму. По его словам, таким образом диктатор планирует отомстить.