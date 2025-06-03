НАТО настаивает на пятикратном усилении наземной ПВО, – Bloomberg

НАТО стремится пятикратно усилить мощности наземной противовоздушной обороны в Европе в ответ на угрозу агрессии со стороны России. Конкретные объемы и сроки реализации инициативы еще не определены.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Министры обороны обсудят план в Брюсселе

По данным издания, увеличение систем ПВО будут обсуждать на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится в четверг 5 июня в Брюсселе. Предложение предусматривает пятикратное наращивание оборонного потенциала европейских членов Альянса.

Запрос НАТО возник на фоне опасений, что Россия за несколько лет сможет атаковать восточный фланг альянса. Европейские страны остро нуждаются в модернизации системы противовоздушной обороны. Из-за сосредоточенности НАТО на Ближнем Востоке и Северной Африке в течение последних десятилетий, потенциал европейской ПВО существенно сократился.

НАТО готовит крупнейший план вооружения за годы

Как передают источники издания, на этой неделе также ожидается принятие амбициозного плана по пополнению запасов вооружения – крупнейшего со времен Холодной войны. Целью является уменьшение зависимости от американской оборонной инфраструктуры. Встреча в Брюсселе станет подготовительным этапом к саммиту лидеров НАТО в Гааге 24 – 25 июня.

Интересно то, что генсек НАТО Марк Рютте призвал к полной боевой готовности.

Мы не в состоянии войны, но и не в мире. Должны усиливать сдерживание и оборону,

– подчеркнул Рютте.

Германия инвестирует в улучшение ПВО

Лидерство в сфере модернизации ПВО предложила взять Германия. Канцлер Фридрих Мерц готовит многомиллиардные инвестиции, в частности в расширение инициативы European Sky Shield. Она призвана защитить Европу от баллистических ракет.

Мы продолжаем пересмотр нашей оборонной структуры, модернизируем командование и усиливаем интегрированную систему воздушной и ракетной обороны,

– добавили в НАТО.

Ранее сообщалось, что Великобритания инвестирует почти 3 миллиарда долларов в развитие беспилотных технологий. Ориентируются они на опыт российско-украинской войны. Такой подход может сделать британскую армию в десять раз смертоноснее.

Также, накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что безопасность для Альянса невозможна без стабильной Украины. Именно поэтому союзники продолжают поддержку Украины.