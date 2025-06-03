Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Міністри оборони обговорять план у Брюсселі

За даними видання, збільшення систем ППО обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що відбудеться в четвер 5 червня у Брюсселі. Пропозиція передбачає п'ятикратне нарощення оборонного потенціалу європейських членів Альянсу.

Запит НАТО виник на тлі побоювань, що Росія за кілька років зможе атакувати східний фланг альянсу. Європейські країни гостро потребують модернізації системи протиповітряної оборони. Через зосередженість НАТО на Близькому Сході та Північній Африці протягом останніх десятиліть, потенціал європейської ППО істотно скоротився.

НАТО готує найбільший план озброєння за роки

Як передають джерела видання, цього тижня також очікується ухвалення амбітного плану з поповнення запасів озброєння – найбільшого з часів Холодної війни. Метою є зменшення залежності від американської оборонної інфраструктури. Зустріч у Брюсселі стане підготовчим етапом до саміту лідерів НАТО в Гаазі 24 – 25 червня.

Цікаво те, що генсек НАТО Марк Рютте закликав до повної бойової готовності.

Ми не у стані війни, але й не в мирі. Маємо посилювати стримування й оборону,

– наголосив Рютте.

Німеччина інвестує у покращення ППО

Лідерство у сфері модернізації ППО запропонувала взяти Німеччина. Канцлер Фрідріх Мерц готує багатомільярдні інвестиції, зокрема в розширення ініціативи European Sky Shield. Вона покликана захистити Європу від балістичних ракет.

Ми продовжуємо перегляд нашої оборонної структури, модернізуємо командування та посилюємо інтегровану систему повітряної й ракетної оборони,

– додали в НАТО.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія інвестує майже 3 мільярди доларів у розвиток безпілотних технологій. Орієнтуються вони на досвід російсько-української війни. Такий підхід може зробити британську армію вдесятеро смертоноснішою.

Також, напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що безпека для Альянсу неможлива без стабільної України. Саме тому союзники продовжують підтримку України.