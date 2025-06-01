Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Важливо Росія зацікавлена у затягуванні переговорів, – у ISW пояснили ціль Путіна

Росія готується до затяжної війни

Аналітики ISW наголосили, що Кремль продовжує демонструвати свою прихильність до затяжної війни з Україною. Ба більше, військово-політичне керівництво Росії готує суспільство та свою оборонно-промислову базу до потенційної майбутньої війни з НАТО.

Про це свідчить указ, який напередодні підписав російський диктатор. Так, Путін підписав документ, який дозволяє російському уряду позбавляти прав акціонерів оборонно-промислових підприємств у випадку невиконання підприємством державних оборонних замовлень у період воєнного стану. Інакше кажучи, Кремль дозволив міністерству промисловості Росії призначати керівну компанію як одноосібний виконавчий орган підприємства для виконання договірних зобов'язань перед російським урядом.

Також указ російського диктатора поширюється на цивільні авіаційні та суднобудівні компанії, військові компанії з розроблення та виробництва, а також державних субпідрядників. На думку аналітиків, це свідчить про те, що Путін вже готує правові умови, які дозволять Кремлю реквізувати елементи російської економіки на випадок воєнного стану.

ISW продовжує оцінювати, що Кремль готує російське суспільство та економіку до затяжної війни в Україні. Це свідчить про те, що Росія не зацікавлена в добросовісних переговорах щодо досягнення дипломатичного врегулювання війни в Україні,

– резюмували аналітики.

Днями раніше журналісти Bloomberg писали, що Путін прагне відновити Російську імперію в Європі. Так, Росія наростила військові можливості, що ставить під питання готовність НАТО до конфлікту, особливо у сфері безпілотних технологій та радіоелектронної боротьби.