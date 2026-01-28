Детали и станки для производства "Орешника" едут из Китая, – The Telegraph

Китай поставляет России специализированное оборудование и высокотехнологичные станки, которые используются для производства ракеты "Орешник". Общая стоимость поставок составляет не менее 10,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Какое оборудование поступает России от Китая?

Китайские станки с числовым программным управлением стали ключевым фактором наращивания российского ракетного производства.

Украинская разведка зафиксировала один из таких карусельных токарных станков на Уоткинском заводе – основном предприятии России по производству ракет.

Известно, что именно на этом заводе изготавливают ракеты "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальные комплексы "Тополь-М".

Кроме оборудования, Китай поставляет России различные компоненты, которые являются запрещенными к экспорту в Россию западными странами.

Речь идет о микрочипах и платах памяти для высокоточного оружия и истребителей. Их стоимость составляет 4,9 миллиарда долларов.

Также в Россию экспортируют критически важные для авиации шариковые подшипники на 130 миллионов долларов, пьезоэлектрические кристаллы для радаров и РЭБ на 97 миллионов долларов и телескопические прицелы и измерительные приборы для тестирования вооружения.

По информации издания, Китай не присоединился к международным санкциям против России, поэтому Кремль может обходить ограничения через прямые или косвенные поставки, в частности с участием стран-посредников. Аналитики убеждены, что без доступа к китайским технологиям, оборудованию и компонентам, Россия не смогла бы поддерживать темпы войны и в дальнейшем производить современное оружие.

