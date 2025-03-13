Великобритания оказались под самой большой угрозой ракетных ударов России со времен холодной войны
- Великобритания под угрозой ракетных ударов России из-за российских подводных лодок и военных кораблей у берегов Норвегии.
- Рекомендации аналитиков включают усиление противоракетной обороны Королевского флота и закупку дополнительных наземных систем ПВО для защиты стратегических объектов.
- Премьер-министр инициировал стратегический оборонный обзор для выявления слабых мест британской армии, в частности отсутствия наземных систем противоракетной обороны.
- Россия, Китай и Иран развивают гиперзвуковые и баллистические ракетные технологии, что усложняет ситуацию для Британии.
Великобритания оказалась перед самой большой угрозой ракетного удара со времен завершения Холодной войны. Великобритания не имеет всех необходимых средств, чтобы противостоять ракетным атакам России, подобным таковым в Украине.
К такому выводу пришли аналитики Council on Geostrategy (Совет по геостратегии). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
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Почему Великобритания оказывается под небывалой угрозой
Специалисты указывают, что наибольшую опасность для британских территорий представляют российские подводные лодки и военные корабли, дислоцированные вблизи берегов Норвегии.
В исследовании отмечается, что Северный флот России имеет на вооружении около 800 крылатых ракет, способных поражать цели на территории Британии. Кроме того, РФ обладает ракетами "Калибр" с дальностью более 2 тысяч километров. Аналитики подчеркивают, что британская система противовоздушной обороны пока не способна полноценно защитить ни военные базы, ни крупные города.
Ракетная угроза является наиболее серьезной со времен окончания холодной войны,
– предупредили в отчете.
В ответ на эти риски премьер-министр страны инициировал стратегический оборонный обзор, который должен выявить слабые места британской армии.
"Если обзор будет опубликован полностью, он, вероятно, подчеркнет отсутствие наземных систем противоракетной обороны в вооруженных силах. Великобритания, которая полагается на свои эсминцы Type 45 для сбивания баллистических ракет, будет пытаться отразить такие атаки, которые Иран совершил против Израиля в прошлом году, а Россия почти каждую ночь обрушивает на Украину ракетные удары", – подчеркнули в The Times.
Как Британия может помочь в этой ситуации
По мнению исследователей Council on Geostrategy, в случае ограниченного финансирования стоит усилить противоракетную оборону Королевского военно-морского флота. Однако, в идеальном сценарии, следует закупить и дополнительные наземные системы ПВО.
В то же время отчет отмечает, что Россия имеет сравнительно небольшое количество баллистических ракет наземного базирования, которые могут достичь Великобритании. Однако ситуация осложняется тем, что Россия, Китай и Иран активно развивают гиперзвуковые и баллистические ракетные технологии.
С увеличением дальности, Британские острова все больше будут оказываться под потенциальной угрозой,
– подытожили они.
В связи с этим аналитики советуют правительству увеличить количество батарей зенитно-ракетных комплексов, в частности Sky Sabre, для защиты стратегически важных военных баз от ударов крылатых ракет и дронов.
Еще одним неотложным шагом, по их мнению, должна стать закупка зенитных пушек для уничтожения вражеских БпЛА – например, немецкой системы Gepard, которая активно используется в Украине.
"Географическое положение Британии дает ей явные преимущества, но ракетная угроза растет. Северный флот России вызывает наибольшее беспокойство, но необходимо также учитывать развитие ракетных возможностей таких противников, как Китайская Народная Республика и Иран. Ключевая военная инфраструктура Великобритании, необходима для поддержания ее вооруженных сил, сейчас слишком уязвима и должна быть первоочередным приоритетом, за которым следует защита зарубежных баз – в том числе на британской территории в Индийском океане (Диего Гарсия) – и развернутых британских войск", – отмечает Научный сотрудник Council on Geostrategy Уильям Фрир.