Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. По данным правительственных источников, Лондон был "тесно вовлечен" в этот процесс.

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Великобритания присоединилась к соглашению о прекращении огня в Украине

По информации BBC, последние дни в Европе продолжались интенсивные дипломатические усилия, возглавляемые премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Их целью было восстановление доверия между Киевом и Вашингтоном. Сам Стармер назвал достигнутую договоренность "важным моментом для мира в Украине".

После этого заявления администрация Дональда Трампа объявила о возобновлении военной помощи Украине и обмена разведданными, что было прекращено после скандала в Овальном кабинете.

Британские правительственные источники сообщили, что советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл вместе с американскими, немецкими и французскими чиновниками работал над планом прекращения огня.

Этот план предусматривает временную паузу в боевых действиях, обмен военнопленными, возвращение похищенных Россией украинских детей и освобождение гражданских заложников.

Это предложение согласовали Украина и США, что создало предпосылки для переговоров в Саудовской Аравии. По итогам встречи Белый дом и украинская делегация отметили: теперь решение – за Россией.

Обратите внимание! Украина согласилась на предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней.

В Кремле пока воздерживаются от четкого ответа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "внимательно изучает" предложение и ждет официального информирования со стороны США. В то же время он не исключил возможности телефонного разговора между Путиным и Трампом.

Лейбористка Эмили Торнберри подчеркнула, что Великобритания сыграла "значительную роль" в этом процессе, а советник Пауэлл сделал "фантастическую работу".

Кейр Стармер планирует провести телефонную конференцию с лидерами союзных стран, чтобы обсудить дальнейшие шаги. По его словам, ключевой вопрос сейчас – действительно ли Россия хочет мира, или продолжит агрессию.

