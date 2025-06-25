Трамп ответил, готов ли продавать Украине ракеты Patriot

Дональд Трамп выступил во время саммита НАТО. Среди других тем президент Соединенных Штатов Америки поднял и поставки оружия для Украины.

Во время пресс-конференции лидера США в НАТО он высказался относительно ракет Patriot. Об этом передает 24 Канал.

Смотрите также Путин хотел бы выйти из войны, но, похоже, запутался, – заявил Трамп о разговоре с главой Кремля

Ракеты Patriot для Украины

Во время пресс-конференции Трампа на саммите НАТО у него спросили, готовы ли Соединенные Штаты Америки продавать Украине ракеты Patriot для обороны от массированных российских атак.

Наше государство преимущественно использует эти средства поражения для систем противовоздушной обороны.

Мы посмотрим, ведь они (ракеты Patriot – 24 Канал) нам тоже нужны. Мы их поставляем Израилю и они очень эффективны. Я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их,

– сказал Трамп.

Отметим, в 2026 году США планируют уменьшить финансирование на поставки вооружений для Украины, несмотря на критическую важность систем Patriot. Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже передала в США запрос на новый оборонный пакет. Во время саммита G7 украинская делегация также передала перечень необходимого оружия министру финансов США и теперь ожидает ответа.