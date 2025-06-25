Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге. Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин недавно звонил ему с предложением помочь в урегулировании ситуации вокруг Ирана. По мнению Трампа, лидер Кремля путается в приоритетах и сам не знает, как выйти из войны, которую начал.

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Путин хочет выйти из войны, но сам запутался

По его словам, Путин недавно предложил помощь в урегулировании ситуации с Ираном, но в ответ услышал, что настоящая поддержка – это решение вопроса с самой Россией.

Президент США предположил, что глава Кремля чувствует неуверенность, поскольку "слишком тесно связан с Ираном", но на самом деле хотел бы найти выход и для себя.

Трамп также отметил, что имеет опыт мирных соглашений и уже урегулировал четыре подобных конфликта, однако в случае с Россией всё зависит исключительно от Путина.