Путин отказал Кадырову в отставке с должности главы Чечни, – ISW

Рамзан Кадыров хотел уйти в отставку, но глава Кремля Владимир Путин отказал ему во время личной встречи. В ответ на это глава Чечни пообещал "не подвести".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как Путин отказал Кадырову в отставке

Личная встреча Путина и Кадырова для обсуждения социально-экономических вопросов Чеченской Республики состоялась 7 мая.

В завершение встречи Кадыров поблагодарил Путина за его положительную оценку усилий чеченских сил в войне России в Украине. Кадыров заявил, что "мы не подведем", на что Путин ответил: "Я не сомневаюсь",

– говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, это может свидетельствовать о том, что Путин рассчитывает на дальнейшее руководство Кадырова в регионе. Хотя 5 мая Кадыров публично заявил о желании уйти с должности, а уже на следующий день уточнил, что санкционировать это решение может только глава Кремля.

Заметим, что глава Чечни уже проявлял подобное желание в 2017, 2020 и 2022 годах.