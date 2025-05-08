Повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як Путін відмовив Кадирову у відставці

Особиста зустріч Путіна та Кадирова для обговорення соціально-економічних питань Чеченської Республіки відбулася 7 травня.

На завершення зустрічі Кадиров подякував Путіну за його позитивну оцінку зусиль чеченських сил у війні Росії в Україні. Кадиров заявив, що "ми не підведемо", на що Путін відповів: "Я не сумніваюся",

– йдеться у звіті.

Як зазначають аналітики, це може свідчити про те, що Путін розраховує на подальше керівництво Кадирова в регіоні. Хоча 5 травня Кадиров публічно заявив про бажання піти з посади, а вже наступного дня уточнив, що санкціонувати це рішення може лише глава Кремля.

Зауважимо, що глава Чечні вже виявляв подібне бажання у 2017, 2020 та 2022 роках.