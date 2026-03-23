В Венгрии хотят расследовать госизмену Орбана из-за возможной утечки информации в Москву
- Оппозиционная партия "Тиса" под руководством Мадьяра планирует расследовать Виктора Орбана по подозрению в госизмене.
- Это произойдет в случае победы "Тисы" на предстоящих парламентских выборах, сейчас партия лидирует в опросах.
Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который является главным оппонентом Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах, заявил, что его правительство в случае избрания начнет расследование в отношении действующего премьер-министра Венгрии.
Все из-за вероятной утечки информации с заседаний Евросоюза в Россию, о чем ранее сообщили СМИ. Об этом пишет Тһе Guardian.
Смотрите также Поляки любят венгров, но ненавидят Путина, – Навроцкий об отношениях с Будапештом
Что заявил Мадьяр об Орбане?
Петер Мадьяр заявил, что действующее правительство Виктора Орбана, вероятно, имеет сговор с Россией, чем "предает венгерские и европейские интересы". По его словам, в случае подтверждения соответствующей информации начнется расследование.
Если это подтвердится, это будет равносильно государственной измене, которая может наказываться пожизненным заключением. Будущее правительство "Тисы" немедленно расследует этот вопрос,
– сказал он.
Это будет возможно в случае победы его партии на парламентских выборах. Тһе Guardian сообщает, что партия "Тиса", лидером которой является Петер Мадьяр пока возглавляет рейтинг в опросах за три недели до выборов, которые состоятся 12 апреля.
Заметим, что Виктор Орбан строит свою предвыборную кампанию на усилении антиукраинских настроений и критике украинского президента Владимира Зеленского, угрожая войной в Европе из-за Украины.
К слову, по данным WP, российская разведка планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана для влияния на выборы. В то же время Кремль отрицает существование подобного плана, называя эти сообщения дезинформацией.
Что этому предшествовало?
СМИ сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно уведомлял Москву о ходе заседаний Евросоюза, отчитываясь своему российскому коллеге Сергею Лаврову прямо во время перерывов.
Из-за этого в ЕС разгорелся громкий скандал, в Брюсселе уже заявили, что ожидают официальных объяснений от правительства Виктора Орбана. В то же время сам Петер Мадьяр отрицает абсолютно все подобные обвинения в его сторону.
Politico позже сообщило, что ЕС ограничивает передачу конфиденциальных данных Венгрии из-за опасений утечки информации в Россию. Лидеры также проводят встречи в узких форматах без участия всех стран-членов.