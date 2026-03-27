"Ормузские силы безопасности": ОАЭ присоединятся к разблокированию Ормузского пролива

ОАЭ заявили союзникам о готовности присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о развертывании собственных военно-морских сил в регионе.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Какую инициативу продвигают ОАЭ?

Собеседники издания сообщили, что ОАЭ проинформировали США и других западных партнеров о намерении принять участие в защите судоходства в Ормузском проливе, направив туда свои военно-морские силы.

Важно! ОАЭ, имея небольшой, но современный военно-морской флот, стремятся привлечь десятки стран к созданию "Ормузских сил безопасности". Цель которых – защитить пролив от иранских атак, а также сопровождать суда, чтобы уменьшить риски для поставок и цен на нефть.



Такой план пока поддерживает только Бахрейн, однако Эмираты надеются на поддержку в этом вопросе Саудовской Аравии и других международных партнеров.

Параллельно страна работает над формированием международной коалиции для обеспечения безопасного движения по ключевому пути в Персидском заливе.

Внимание сосредоточено на создании как можно более широких международных сил. Речь идет не о войне с Ираном. Иран начал войну против мировой экономики, и люди должны выступить против этого,

– добавляет источник.

Кроме того, ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая должна предоставить мандат потенциальной оперативной группе. Однако существует риск, что Россия и Китай выступят против этого решения.

Два чиновника сообщили, что страны Ближнего Востока могут ускорить развитие трубопроводов и железнодорожных маршрутов для транспортировки энергоресурсов по суше в Оман или Средиземное море. В то же время сам Оман, который открыто критикует решение США и Израиля начать войну против Ирана, заявил об активной работе над обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив.

