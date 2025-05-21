Трамп заявил о "большом прогрессе" по Украине после разговора с Путиным

Недавно между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Американский лидер сообщил, что по его итогам был достигнут "большой прогресс" по Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.

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Как Трамп прокомментировал разговор с Путиным

По словам Трампа, его разговор с Путиным длился два с половиной часа.

Я думаю, что мы достигли значительного прогресса, но это "кровавая баня"... Это не наши солдаты. Это Украина и это Россия,

– отметил американский лидер.

Он также снова заявил о том, что на войне в Украине еженедельно гибнут 5 000 солдат. По словам Трампа, если Соединенные Штаты могут спасти эти "души", они это сделают.

"Вы знаете, мы достаточно хорошо это умеем. Но это плохая ситуация. Это очень плохая ситуация", – добавил президент США.

К слову, источники Bloomberg заявляют, что Трамп намекнул союзникам, что верит в победу России. Также во время общения он якобы повторял отдельные кремлевские тезисы.