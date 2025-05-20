Путин сказал, что он очень уважает мою жену, – Трамп

Дональд Трамп заявил, что Путин сказал, что "очень уважает" его жену Меланию. Президент США пошутил, что первая леди их страны всем нравится больше, чем он сам.

Об этом Трамп сказал во время выступления в Розовом саду Белого дома, пишет 24 Канал.

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Трамп заявил, что Путин очень уважает его жену

Глава Кремля заявил во время разговора с Трампом 19 мая, что очень уважает его жену Меланию.

Путин только что сказал, что очень уважает мою жену. Я сказал: "А как же я?". Нет, им больше нравится Мелания. Это было не плохо., Не знаю, хорошо ли это было. Я смирился с этим. Со мной все в порядке,

– сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, более 2 часов разговаривал с Путиным.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказывал, что во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп называли друг друга по имени. К тому же, по его словам, никто из них вроде бы "не хотел класть трубку первым".