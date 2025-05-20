Про це Трамп сказав під час виступу в Рожевому саду Білого дому, пише 24 Канал.

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Трамп заявив, що Путін дуже поважає його дружину

Глава Кремля заявив під час розмови з Трампом 19 травня, що дуже поважає його дружину Меланію.

Путін щойно сказав, що дуже поважає мою дружину. Я сказав: "А як же я?". Ні, їм більше подобається Меланія. Це було не погано. Не знаю, чи це було добре. Я змирився з цим. Зі мною усе гаразд,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, понад 2 години розмовляв з Путіним.

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков розповідав, що під час телефонної розмови Владімір Путін і Дональд Трамп називали один одного на ім'я. До того ж, за його словами, ніхто з них начебто "не хотів класти слухавку першим".