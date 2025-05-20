Об этом Трамп сказал во время выступления в Розовом саду Белого дома, пишет 24 Канал.

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Трамп заявил, что Путин очень уважает его жену

Глава Кремля заявил во время разговора с Трампом 19 мая, что очень уважает его жену Меланию.

Путин только что сказал, что очень уважает мою жену. Я сказал: "А как же я?". Нет, им больше нравится Мелания. Это было не плохо., Не знаю, хорошо ли это было. Я смирился с этим. Со мной все в порядке,

– сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, более 2 часов разговаривал с Путиным.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказывал, что во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп называли друг друга по имени. К тому же, по его словам, никто из них вроде бы "не хотел класть трубку первым".