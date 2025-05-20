Трамп заявил о прогрессе во время разговора с Путиным
- Президенты США и России провели телефонный разговор продолжительностью более двух часов; по словам Дональда Трампа, был "достигнут прогресс".
- Трамп также в очередной раз повторил, что война "никогда не должна была начаться" и еженедельно уносит жизни тысяч людей.
Вечером в понедельник, 19 мая, президенты США и России провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии Дональд Трамп заявил, что это свидетельствует о "прогрессе".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Какие результаты разговора Трампа и Путина
Дональд Трамп выступил в Розовом саду Белого дома, где кратко упомянул о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным – правда, подробностей он почти не привел.
В своем коротком заявлении Трамп отметил, что такой длительный разговор показывает, что был "достигнут прогресс".
Надеюсь, мы что-то сделали. Мы говорили с лидерами большинства европейских стран и пытаемся завершить все это дело,
– добавил президент США.
Дональд Трамп также в очередной раз повторил, что война "никогда не должна была начаться" и еженедельно уносит жизни тысяч людей.
Напомним, ранее Трамп заявлял, что его разговор с Владимиром Путиным прошел "очень хорошо". По его словам, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня "и, что более важно, о завершении войны".
Президент США отмечал, что условия этого будут согласованы между двумя сторонами – как и должно быть, ведь только они владеют деталями переговоров, которые неизвестны никому другому.