Сотрудничество для мира: европейские лидеры сделали заявления после разговора с Трампом и Зеленским
- Европейские лидеры обсудили с Зеленским и Трампом мирный план и гарантии безопасности для Украины.
- Еврокомиссия, Польша и другие европейские страны готовы работать над мирными переговорами для прекращения войны с Россией.
В Европе прокомментировали переговоры лидеров с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, состоявшиеся 28 декабря. Они обсудили пункты мирного плана и возможное урегулирование войны, а президенты Украины и США встретились лично в Майами.
О том, как европейские лидеры комментируют встречу и возможные дипломатические перспективы, рассказывает 24 Канал.
К теме "На большее не стоит рассчитывать": о чем реально могут договориться Трамп и Зеленский
Что говорят в Европе о разговоре с Трампом и Зеленским?
"Коалиция желающих", которая состоит из лидеров европейских стран и имеет целью поддержать Украину в борьбе за свободу, может встретиться в Париже. Там будет идти речь об окончательном и конкретном вкладе каждой страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что партнеры пытаются достичь согласия в вопросе гарантий безопасности, чтобы была возможность построить справедливый и длительный мир.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время переговоров тоже сосредоточили разговор на пунктах, которые будут гарантировать защиту Украины от дальнейших нападений. По словам представителя Стармера, в Европе хвалят Трампа за то, что он имеет прогресс и поддерживает прочные гарантии безопасности "срочность прекращения варварской войны".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "часовой разговор нескольких европейских лидеров с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом" был хорошим. Мирные переговоры были в центре внимания. Партнеры готовы работали для общей цели.
Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими партнерами из США для закрепления этого прогресса. Самым главным в этих усилиях является наличие железобетонных гарантий безопасности с первого дня,
– отметила чиновница.
Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что позиция Варшавы является ключевой для подписания мирного соглашения. Помощь Украине транзитом идет через Польшу. Страна готова работать с партнерами, чтобы завершить войну.
"Обсуждалось состояние мирных переговоров, целью которых является прекращение начатой Россией войны в Украине", – прокомментировали переговоры в канцелярии президента Польши.
У Навроцкого также рассказали, что переговоры показали, что заинтересованные стороны должны вместе принимать решения по миру и безопасности в регионе.
Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что во время общения лидеров Украины, США, Франции, Польши, премьер-министрами Италии, Великобритании, Норвегии, канцлером Германии, генеральным секретарем НАТО и президентом Еврокомиссии речь шла о конкретных шагах для остановки российской агрессии. Он отметил, что над достижением мира совместно работают все.
Какие важные заявления звучали на встрече Зеленского и Трампа во Флориде?
- Среди прочего Трамп и Зеленский и Трамп и Зеленский обсудили вопросы Донбасса. Кто будет контролировать территорию после завершения войны – еще не решили. Однако шаги к решению этой проблемы уже были. Украинский лидер подытожил, что мирный план США могут вынести на референдум, и соглашаться с ним, или нет, будет решать народ.
- Однако, по словам Дональда Трампа, уже 95% вопросов мирного плана уже согласованы и стороны постепенно приближаются стороны к его утверждению. В течение следующих нескольких недель будут продолжаться соответствующие переговоры.
- Президенты Украины и США должны договориться о постепенном воплощении всех пунктов плана. Американский лидер заинтересован в экономических аспектах соглашения, считая все финансовые вопросы важными для восстановления и процветания Украины.