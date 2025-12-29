Про те, як європейські лідери коментують зустріч та можливі дипломатичні перспективи, розповідає 24 Канал.

Що кажуть у Європі про розмову з Трампом і Зеленським?

"Коаліція охочих", яка складається з лідерів європейських країн і має на меті підтримати Україну в боротьбі за свободу, може зустрітися в Парижі. Там йтиме мова про остаточний та конкретний внесок кожної країни.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що партнери намагаються досягти згоди в питанні гарантій безпеки, щоб була змога побудувати справедливий та тривали мир.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час переговорів теж зосередили розмову на пунктах, які гарантуватимуть захист України від подальших нападів. За словами речника Стармера, у Європі хвалять Трампа за те, що він має прогрес та підтримує міцні гарантії безпеки "терміновість припинення варварської війни".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що "годинна розмова кількох європейських лідерів з президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом" була хорошою. Мирні переговори були в центрі уваги. Партнери готові працювали для спільної мети.

Європа готова продовжувати співпрацю з Україною та нашими партнерами із США для закріплення цього прогресу. Найголовнішим у цих зусиллях є наявність залізобетонних гарантій безпеки з першого дня,

– зауважила посадовиця.

Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що позиція Варшави є ключовою для підписання мирної угоди. Допомога Україні транзитом йде через Польщу. Країна готова працювати з партнерами, аби завершити війну.

"Обговорювався стан мирних переговорів, метою яких є припинення розпочатої Росією війни в Україні", – прокоментували переговори в канцелярії президента Польщі.

У Навроцького також розповіли, що переговори показали, що зацікавлені сторони повинні разом ухвалювати рішення щодо миру та безпеки в регіоні.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що під час спілкування лідерів України, США, Франції, Польщі, прем’єр-міністрами Італії, Великої Британії, Норвегії, канцлером Німеччини, генеральним секретарем НАТО і президенткою Єврокомісії мова йшла про конкретні кроки для зупинки російської агресії. Він зазначив, що над досягненням миру спільно працюють усі.

