Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що цей візит варто сприймати серйозно. Трамп належить до тих лідерів, які хочуть вирішувати питання через особисту зустріч.

Які можуть бути результати від зустрічі Зеленського і Трампа?

Як наголосив Краєв, попри весь оптимізм, зараз назбиралося багато складних питань з американцями, які складно вирішити упродовж однієї зустрічі. Тут йдеться як про гарантії безпеки від США, так і про використання заморожених російських активів. Зараз Штати активно пручаються, аби Європа їх не пустила їх в хід.

Серед інших не менш важливих питань – питання українських територій, припинення вогню, продовження санкцій проти Росії.

Багато проблемних питань, які швидко не вирішиш навіть з Трампом. Тому позитивним варіантом буде, якщо ми упродовж зустрічі знімемо хоча б 1 – 2 проблеми. До прикладу, проговоримо питання гарантій та зафіксуємо, що санкції з Росії не будуть зніматися до кінця дії договору. Це вже буде непоганий результат. На більше не варто розраховувати,

– сказав Краєв.

