О том, как европейские лидеры комментируют встречу и возможные дипломатические перспективы, рассказывает 24 Канал.

Что говорят в Европе о разговоре с Трампом и Зеленским?

"Коалиция желающих", которая состоит из лидеров европейских стран и имеет целью поддержать Украину в борьбе за свободу, может встретиться в Париже. Там будет идти речь об окончательном и конкретном вкладе каждой страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что партнеры пытаются достичь согласия в вопросе гарантий безопасности, чтобы была возможность построить справедливый и длительный мир.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время переговоров тоже сосредоточили разговор на пунктах, которые будут гарантировать защиту Украины от дальнейших нападений. По словам представителя Стармера, в Европе хвалят Трампа за то, что он имеет прогресс и поддерживает прочные гарантии безопасности "срочность прекращения варварской войны".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "часовой разговор нескольких европейских лидеров с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом" был хорошим. Мирные переговоры были в центре внимания. Партнеры готовы работали для общей цели.

Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими партнерами из США для закрепления этого прогресса. Самым главным в этих усилиях является наличие железобетонных гарантий безопасности с первого дня,

– отметила чиновница.

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что позиция Варшавы является ключевой для подписания мирного соглашения. Помощь Украине транзитом идет через Польшу. Страна готова работать с партнерами, чтобы завершить войну.

"Обсуждалось состояние мирных переговоров, целью которых является прекращение начатой Россией войны в Украине", – прокомментировали переговоры в канцелярии президента Польши.

У Навроцкого также рассказали, что переговоры показали, что заинтересованные стороны должны вместе принимать решения по миру и безопасности в регионе.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что во время общения лидеров Украины, США, Франции, Польши, премьер-министрами Италии, Великобритании, Норвегии, канцлером Германии, генеральным секретарем НАТО и президентом Еврокомиссии речь шла о конкретных шагах для остановки российской агрессии. Он отметил, что над достижением мира совместно работают все.

