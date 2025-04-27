Особый дух может вдохновить на новые решения, – Дуда о встрече Трампа и Зеленского в Ватикане

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что "особый дух" вдохновит на "новые идеи" для завершения войны России против Украины, отметив заинтересованность в этом Варшавы.

Так он прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий Polsat News.

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Что сказал Дуда

"Я надеюсь, что особый дух, который там царит, может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут закончить эту войну", – подчеркнул польский президент. По его словам, как можно скорее завершение войны в интересах Польши и поляков.

В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию спокойствия, чтобы мы могли действительно спокойно развиваться, не боясь, что кто-то на нас нападет,

– заявил Анджей Дуда.

К слову, премьер-министр Италии Джорджия Мелони также прокомментировала переговоры между Трампом и Зеленским в Ватикане, состоявшиеся на похоронах, отметив, что разговор лидеров имел огромное значение. Она назвала это "историческим днем".