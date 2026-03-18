Какую стратегию в войне выбрала Россия: в разведке США озвучили прогноз

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что в течение последнего года Россия "сохраняла преимущество" в войне против Украины.

Об этом сообщает Clash Report.

Смотрите также "Прямая претензия Путину": в Кремле очень занервничали после ударов ВСУ и начали странные действия

Во время слушаний в Комитете Сената по вопросам разведки Тулси Габбард заявила, что сейчас под эгидой США продолжаются переговоры между Москвой и Киевом.

В то же время, по ее словам, до заключения любого соглашения Москва, вероятно, продолжать вести затяжную войну на истощение, пока не будет считать, что ее цели достигнуты.

В нацразведке также отметили, что у России есть возможности бросать вызов интересам США с помощью "военных и невоенных методов".

Наибольшая угроза со стороны России – потенциальная эскалация в конфликте, в частности в Украине, или новый конфликт, который приведет к прямым столкновениям, включая потенциальное применение ядерного оружия",

– добавила Габбард.

