Он был моим другом и хорошим человеком, – Трамп об Орбане

Американский президент Дональд Трамп, комментируя результаты парламентских выборов в Венгрии, похвалил Виктора Орбана, который вскоре покинет свой пост премьер-министра страны.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью для Corriere della Sera.

Что сказал Трамп об Орбане?

В новом интервью Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, разочарован ли он поражением партии "Фидес", которую возглавляет Виктор Орбан, назвал еще пока действующего премьер-министра Венгрии своим "другом".

Он был моим другом, это были не мои выборы, но он был моим другом, хорошим человеком. Он хорошо справился с иммиграцией. Он не позволил людям приезжать и разрушать его страну, как это сделала Италия,

– сказал он.

К слову, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что поддержка Трампа в отношении Орбана не сработала, и это будет иметь последствия на отношение к нему в США и за пределами страны.

Справочно. В голосовании 12 апреля приняли участие 79,5% избирателей. Партия "Тиса" получила 52,4% голосов, сразу за ней идет "Фидес" с долей голосов 39,1%, "Наша Батькивщина" получила 5,8% голосов.

