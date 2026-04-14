Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью для Corriere della Sera.
Что сказал Трамп об Орбане?
В новом интервью Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, разочарован ли он поражением партии "Фидес", которую возглавляет Виктор Орбан, назвал еще пока действующего премьер-министра Венгрии своим "другом".
Он был моим другом, это были не мои выборы, но он был моим другом, хорошим человеком. Он хорошо справился с иммиграцией. Он не позволил людям приезжать и разрушать его страну, как это сделала Италия,
– сказал он.
К слову, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что поддержка Трампа в отношении Орбана не сработала, и это будет иметь последствия на отношение к нему в США и за пределами страны.
Справочно. В голосовании 12 апреля приняли участие 79,5% избирателей. Партия "Тиса" получила 52,4% голосов, сразу за ней идет "Фидес" с долей голосов 39,1%, "Наша Батькивщина" получила 5,8% голосов.
Что известно о выборах?
После результатов парламентских выборов Орбан объявил о планах на внутренние изменения в партии и проведение заседания исполнительного комитета 28 апреля. По его словам, их поддержали 2,25 миллиона избирателей.
Отметим, экономист Иван Ус в комментарии 24 Канала объяснял, что поражение Виктора Орбана на выборах означает проигрыш пророссийских настроений в Евросоюзе и уменьшение препятствий помощи Украине.
К слову, советник Офиса Президента Михаил Подоляк предположил в комментарии 24 Каналу, что Европа выиграла от результатов выборов. В частности, победа Петера Мадьяра будет иметь хорошие последствия и для Украины.