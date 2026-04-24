Новый антирекорд Путина: почему в России падают рейтинги диктатора

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 24,1% россиян не доверяют Владимиру Путину. Также 23,3% респондентов не одобряют его работу на посту президента России.

Это максимальные показатели с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает "Агентство".

Смотрите также Иначе пропустит удар в спину: какой сложный выбор должен сделать Путин

О чем свидетельствуют опросы?

По сравнению с прошлой неделей уровень одобрения деятельности Путина упал на 1,1% и достиг 65,6%. Уровень доверия к Путину также снизился на 1% – до 71%.

По словам источника издания "Медуза" в одном из лояльных к российской власти СМИ, от политического блока администрации Путина поступила рекомендация в публикациях ссылаться на рейтинг диктатора, который предоставил Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) или же вообще не сообщать об этом.

Согласно данным ФОМ, 76% опрошенных россиян считают, что так называемый глава Кремля работает на своем посту "скорее хорошо", а 74% доверяют ему.

Семь недель подряд фиксируется падение рейтингов кремлевского диктатора. Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией Путина, назвал причины снижения поддержки. По его словам, это блокировка Telegram и ограничения мобильного интернета, а также рост цен и усталость россиян от войны.

Интересно, что даже пропагандисты критикуют Кремль. Недовольство Путиным растет на фоне увеличения атак украинских дронов по стратегическим объектам в России. Ведь российские власти демонстрируют свою беспомощность в защите страны.

Последние заявления Путина