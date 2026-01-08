Действительно ли Путину плохо спится после падения Мадуро: дипломат оценил возможность сговора США с РФ

После задержания Николаса Мадуро в США резко усилили публичные сигналы для авторитарных режимов. На страницах Госдепартамента появилось сообщение с предупреждением, а Западное полушарие снова назвали зоной американских интересов.

Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире 24 Канала объяснил, что может стоять за такой риторикой Вашингтона. Он предположил, что громкие заявления не всегда равны реальным намерениям, и посоветовал внимательно следить за действиями США в отношении России.

Сигналы Госдепа после задержания Мадуро

Бессмертный напомнил, что фраза о том, что с Трампом не стоит играть, появилась не случайно и не впервые. Он отметил, что ее ранее озвучивали публично, а теперь после задержания Мадуро эту тему просто усилили и разогнали через официальные аккаунты, в частности со ссылками на арабском и русском.

Он также обратил внимание, что первыми эту историю подхватили британские журналисты. В британской прессе появился тезис, который затем активно разгоняли в публичном пространстве как сигнал для авторитарных режимов.

Теперь диктаторы не имеют возможности мирно спать,

– такую фразу распространили британские медиа, обратил внимание Бессмертный.

Он пояснил, что такие месседжи работают как психологическое давление и предупреждение для авторитарных режимов, но их не стоит читать буквально как готовый план действий. По его мнению, публичная риторика может быть частью кампании, а реальные договоренности могут выглядеть иначе.

Здесь может быть одна игра за дипломатическим столом и совсем другая в социальных сетях,

– отметил Бессмертный.

Громкие сигналы в публичном пространстве не отменяют риска кулуарных договоренностей. Он отметил, что Трамп и Путин могли иметь различные форматы контактов и согласований, а социальные сети часто используют как инструмент поддержки политической линии Трампа, не раскрывая реального содержания переговоров.

Не надо забывать, что между Трампом и Путиным могут быть разного рода договоренности,

– сказал дипломат.

Дипломат добавил, что это не обязательно противоречие, потому что такие сигналы часто делают для разной аудитории. Именно поэтому, по его словам, важно смотреть не на лозунги, а на то, какие шаги США будут делать дальше в отношении России и других режимов.

Что означает "доктрина Донро" и зачем США рисуют сферы влияния?

После появления новой концепции национальной безопасности США в риторике четче проступает идея мира больших игроков. По его словам, в этой логике Вашингтон говорит о координации между несколькими государствами, которые должны определять правила, а не просто реагировать на события.

Туда входят Российская империя, Китайская империя, Индийская империя, Японская империя. Ну и Америку, которую Трамп хочет сделать империей,

– сказал Бессмертный.

Дипломат объяснил, что отсюда вырастает и более жесткий подход к Западному полушарию. Он напомнил, что Трамп публично переформатировал доктрину Монро и подает ее как обновленное правило, по которому США хотят контролировать обе Америки и ограничивать влияние внешних игроков.

Трамп переименовал доктрину Монро во время пресс-конференции после захвата Мадуро в доктрину Донро,

– отметил Бессмертный.

Он добавил, что исторически эта доктрина была направлена и против европейского влияния, а теперь в фокусе также Китай. По его мнению, операция с задержанием Мадуро можно читать как демонстрацию того, что США готовы действовать в своем регионе и посылать предупреждения другим.

Это, в том числе сигнал и Китаю, что не суйтесь сюда, и Европе,

– объяснил дипломат.

Бессмертный подытожил, что такая рамка "сфер влияния" может влиять на переговоры и торги за кулисами. Именно поэтому он советовал смотреть не только на громкие заявления, но и на то, как эти подходы будут оформляться в решениях США по России и безопасности Украины.

