Украинцы реально в игре, – Рютте после встречи с Трампом
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия является долгосрочной угрозой для Альянса после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
- Рютте подчеркнул, что Россия является препятствием для мирных переговоров и отметил, что украинцы "остаются в игре".
В НАТО оценивают Россию как долгосрочную угрозу для всего Альянса. В то же время Марк Рютте подчеркнул, что "украинцы остаются в игре".
Об этом заявил глава Североатлантического альянса Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Рютте оценил угрозу России
В четверг, 24 апреля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Во время этого визита Рютте отметил, что Россия – это долгосрочная угроза. Также он заявил, что украинцы сейчас "реально в игре", однако не объяснил, что означают эти слова.
Рютте также добавил, что именно Россия является препятствием для мирных переговоров.
Препятствием для мирных переговоров является позиция России. Но сейчас на столе кое-что есть, и думаю, что украинцы реально в игре. И сейчас, я думаю, мяч явно находится на российском поле. Мы все в НАТО согласны, что Россия – это долгосрочная угроза НАТО. Всей территории Альянса,
– заявил Рютте.
Ранее в СМИ сообщали, что генсек НАТО Марк Рютте планирует во время визита в США призвать команду Трампа не заставлять Украину заключать мир на условиях Кремля. Сообщалось, что Рютте также встретится с ключевыми американскими чиновниками, чтобы подчеркнуть, что несправедливый мир угрожает европейской безопасности.