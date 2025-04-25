Украинцы реально в игре, – Рютте после встречи с Трампом

В НАТО оценивают Россию как долгосрочную угрозу для всего Альянса. В то же время Марк Рютте подчеркнул, что "украинцы остаются в игре".

Об этом заявил глава Североатлантического альянса Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Рютте оценил угрозу России

В четверг, 24 апреля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Во время этого визита Рютте отметил, что Россия – это долгосрочная угроза. Также он заявил, что украинцы сейчас "реально в игре", однако не объяснил, что означают эти слова.

Рютте также добавил, что именно Россия является препятствием для мирных переговоров.

Препятствием для мирных переговоров является позиция России. Но сейчас на столе кое-что есть, и думаю, что украинцы реально в игре. И сейчас, я думаю, мяч явно находится на российском поле. Мы все в НАТО согласны, что Россия – это долгосрочная угроза НАТО. Всей территории Альянса,

– заявил Рютте.

Ранее в СМИ сообщали, что генсек НАТО Марк Рютте планирует во время визита в США призвать команду Трампа не заставлять Украину заключать мир на условиях Кремля. Сообщалось, что Рютте также встретится с ключевыми американскими чиновниками, чтобы подчеркнуть, что несправедливый мир угрожает европейской безопасности.