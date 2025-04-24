На встречах с помощниками Трампа чиновник будет пытаться объяснить, что несправедливый мир в войне России против Украины только усилит российскую угрозу для Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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О чем будет говорить Рютте с командой Трампа

По данным издания, визит Рютте в Соединенные Штаты состоится на фоне стремления Трампа быстро заключить мирное соглашение, что может вызвать споры между Америкой и европейскими союзниками Украины.

Источники Financial Times отмечают, что Рютте использует встречи с министром обороны Питом Гегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Волцом для того, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также будет под угрозой, если Украине навяжут урегулирование войны на условиях Кремля.

Ключевой месседж заключается в том, чтобы дать американцам понять, что поставлено на карту,

– объясняет дипломат НАТО.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что визит Рютте в Вашингтон состоится 24 и 25 апреля.

К слову, 15 апреля генсек НАТО посетил Украину и дал интервью украинским СМИ. Во время него, в частности, он заявил, что никто не хочет, чтобы повторилась ситуация с Минскими соглашениями, а также объяснил, в чем заключается сложность размещения миротворческого контингента.