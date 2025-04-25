Про це заявив очільник Північноатлантичного альянсу Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Рютте оцінив загрозу Росії

У четвер, 24 квітня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Під час цього візиту Рютте наголосив, що Росія – це довгострокова загроза. Також він заявив, що українці зараз "реально у грі", однак не пояснив, що означають ці слова.

Рютте також додав, що саме Росія є перешкодою для мирних переговорів.

Перешкодою для мирних переговорів є позиція Росії. Але зараз на столі дещо є, і гадаю, що українці реально у грі. І зараз, я думаю, м'яч явно знаходиться на російському полі. Ми всі в НАТО згодні, що Росія – це довгострокова загроза НАТО. Всій території Альянсу,

– заявив Рютте.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що генсек НАТО Марк Рютте планує під час візиту до США закликати команду Трампа не змушувати Україну укладати мир на умовах Кремля. Повідомлялося, що Рютте також зустрінеться з ключовими американськими посадовцями, щоб підкреслити, що несправедливий мир загрожує європейській безпеці.