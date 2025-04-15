Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте в эфире телемарафона.

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Что сказал Рютте о предстоящем саммите НАТО

В июне все ожидают очередной саммит НАТО в Нидерландах. Когда окончательные наработки по его проведению будут готовы, станет понятно, посетит ли встречу Президент Украины Владимир Зеленский. Как рассказал Марк Рютте, Североатлантический Альянс еще не знает, в каком формате провести саммит.

Обычно окончательные решения принимаются лишь за несколько недель до саммита, поэтому мне сейчас трудно что-то об этом анонсировать. Но я надеюсь что в начале июня будет больше понимания,

– отметил генсек НАТО.

Марк Рютте также добавил, что на повестке дня саммита остается вопрос членства Украины в Альянсе. По его словам, таким было решение Вашингтонского саммита и оно является необратимым.

На уточняющий вопрос журналистки "Мы – Украина" Елены Черняковой, о том, что Дональд Трамп почти исключил такую возможность, Рютте сказал, что Украина точно войдет в НАТО, но это не будет частью мирного соглашения. То есть в ближайшее время вступить в Альянс наша страна не сможет, но это может произойти в дальнейшем после окончания войны.