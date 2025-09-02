Российской ракете надо 5 – 10 минут, чтобы долететь до Гааги, – Рютте об угрозах со стороны России
- Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что расстояние до России является условным из-за ракетных технологий, и угроза для Европы реальная, поскольку российские ракеты могут достичь стран Европы за 5 – 10 минут.
- Рютте подтвердил, что НАТО серьезно относится к гибридным и киберугрозам, в частности из-за инцидентов, связанных с российским вмешательством, как в случае с самолетом Урсулы фон дер Ляйен.
- Он отметил, что для безопасности США необходима безопасность Европы, Атлантики и Арктики, а также подчеркнул вызовы со стороны Индо-Тихоокеанского региона.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам по НАТО, которые не расположены в непосредственной географической близости к России не стоит самоуспокаивать себя. Он объяснил, что это расстояние является очень условным, если говорить о ракетных технологиях.
Такое мнение Рютте озвучил во время совместной пресс-конференции в Люксембурге с премьер-министром страны Люком Фриденом и министром обороны Юрико Бакес. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Что сказал Рютте об угрозе России для Европы?
Рютте отметил, что сейчас европейцы думают, что они далеко от России. Однако, по его словам, на самом деле они очень близко, в частности в контексте новейших российских ракетных технологий.
Например, разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут – именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы. Поэтому мы все находимся под прямой угрозой со стороны россиян,
– объяснил генсек НАТО.
Комментарий прозвучал на фоне того, как он подтвердил преданность Соединенных Штатов интересам НАТО и то, что Вашингтон "подтвердил наличие долгосрочной российской угрозы для всего Альянса, для всей Евроатлантики".
По его словам, они глубоко понимают, и из всех разговоров в Вашингтоне Рютте чувствует, что для безопасных США нужна безопасная Атлантика, безопасная Европа и безопасная Арктика, иначе под угрозой окажутся сами Штаты, даже материковая часть.
Генсек НАТО отмечает, что они также имеют вызовы со стороны Индо-Тихоокеанского региона, поэтому полностью связаны с Альянсом.
Кроме этого, Рютте прокомментировал инцидент, когда самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен имел проблемы с навигацией из-за вероятного вмешательства российских систем. Он отметил, что Альянс относится к этому "очень серьезно" и "усиливает реакцию по гибридным и киберугрозам".
Угроза для европейских стран со стороны России: что стоит знать
- В НАТО уже готовятся к возможной войне с Россией. В частности, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша хотят заминировать границы с Россией из-за угрозы агрессивных действий со стороны Москвы.
- Стоит заметить, что Россия развивает военные базы и логистику вдоль границы с Финляндией, перебрасывая туда боевиков. Такие действия Кремля вызывают беспокойство у соседних стран.
- Украинский президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге предупредил об угрозе от России и заявил, что Путин не намерен завершать войну. Кроме этого, украинская разведка сообщила о подготовке страны-агрессора к новым военным операциям на территории НАТО.