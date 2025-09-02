Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам по НАТО, которые не расположены в непосредственной географической близости к России не стоит самоуспокаивать себя. Он объяснил, что это расстояние является очень условным, если говорить о ракетных технологиях.

Такое мнение Рютте озвучил во время совместной пресс-конференции в Люксембурге с премьер-министром страны Люком Фриденом и министром обороны Юрико Бакес. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Что сказал Рютте об угрозе России для Европы?

Рютте отметил, что сейчас европейцы думают, что они далеко от России. Однако, по его словам, на самом деле они очень близко, в частности в контексте новейших российских ракетных технологий.

Например, разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут – именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы. Поэтому мы все находимся под прямой угрозой со стороны россиян,

– объяснил генсек НАТО.

Комментарий прозвучал на фоне того, как он подтвердил преданность Соединенных Штатов интересам НАТО и то, что Вашингтон "подтвердил наличие долгосрочной российской угрозы для всего Альянса, для всей Евроатлантики".

По его словам, они глубоко понимают, и из всех разговоров в Вашингтоне Рютте чувствует, что для безопасных США нужна безопасная Атлантика, безопасная Европа и безопасная Арктика, иначе под угрозой окажутся сами Штаты, даже материковая часть.

Генсек НАТО отмечает, что они также имеют вызовы со стороны Индо-Тихоокеанского региона, поэтому полностью связаны с Альянсом.

Кроме этого, Рютте прокомментировал инцидент, когда самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен имел проблемы с навигацией из-за вероятного вмешательства российских систем. Он отметил, что Альянс относится к этому "очень серьезно" и "усиливает реакцию по гибридным и киберугрозам".

Угроза для европейских стран со стороны России: что стоит знать