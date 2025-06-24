В обращении к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий Владимир Зеленский заявил, что "нет никаких признаков того, что Путин хочет завершить эту войну", передает 24 Канал.

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"Чем дольше Путин убивает, тем дольше он будет жить"

Глава государства напомнил, что Россия отвергла все мирные предложения, включая те, что поступали от США. По его словам, Путин думает только о войне, поскольку именно с ней он, вероятно, связывает свое собственное политическое выживание. "Чем дольше он убивает, тем дольше он будет жить", – добавил политик.

Он также рассказал, что, по данным украинской разведки, Россия планирует новые военные операции на территории НАТО.

Мы должны остановить Путина в Украине. Надо понять, что его цель – за пределами Украины также,

– подчеркнул Зеленский.

Он призывает лидеров "увеличить свои инвестиции в Украину" и отметил, что все произведенное оружие станет частью новой и более сильной европейской обороны.

В то же время Зеленский сказал, что "сегодня не существует ни одного значимого российского оружия, которое бы изготавливалось без компонентов, оборудования или материалов из других стран, в частности из Европы". "Это должно прекратиться", – заявил президент.