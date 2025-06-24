24 июня президент Зеленский находится в Гааге для участия в саммите НАТО. Глава государства выступил на пленарном заседании Форума оборонных индустрий, передает 24 Канал.

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Заговор против Европы

Президент подчеркнул, что не только Россия является долговременной угрозой.

На самом деле Украина противостоит не только самой России. Мы противодействуем государственным и негосударственным деятелям, которые поддерживают эту агрессию. Эта сеть охватывает Северную Корею, Иран, китайские компании и много сделок в мире, направленных на подрыв нашей страны и Европы,

– подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что только вместе европейцы могут противодействовать этой сети. Лучший способ – это "ударить по центру агрессии и разорвать любую связь, который объединяет Россию с ее заговорщиками". "Наши приоритеты четкие – совместное производство вооружения и реальные ограничения компаний, которые сотрудничают с Россией", – сказал Зеленский.