24 червня президент Зеленський перебуває у Гаазі для участі у саміті НАТО. Глава держави виступив на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій, передає 24 Канал.

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Змова проти Європи

Президент наголосив, що не лише Росія є довготривалою загрозою.

Насправді Україна протистоїть не лише самій Росії. Ми протидіємо державним і недержавним діячам, які підтримують цю агресію. Ця мережа охоплює Північну Корею, Іран, китайські компанії та багато оборудок у світі, спрямованих на підрив нашої країни та Європи,

– наголосив політик.

Він підкреслив, що лише разом європейці можуть протидіяти цій мережі. Найкращий спосіб – це "вдарити по центру агресії і розірвати будь-який зв'язок, який поєднує Росію з її змовниками". "Наші пріоритети чіткі – спільне виробництво озброєння та реальні обмеження компаній, які співпрацюють з Росією", – сказав Зеленський.