Россия могла впервые запустить по Украине "ракету-зомби": в Telegraph объяснили цель врага

Ночью 20 января Россия, вероятно, впервые применила против Украины учебные РМ-48У. Западные СМИ называют их "ракетами-зомби", которые могли запустить в качестве приманки для истощения ПВО.

Подробнее об этом рассказал Telegraph.

Смотрите также Нам говорят не напоминать о "Томагавках" американцам, чтобы не портить им настроение, – Зеленский

Что известно о запуске "ракет-зомби" Россией?

Как пишет издание, во время последнего массированного обстрела Россия могла запустить ракеты РМ-48У. Они были созданы как учебные цели для систем ПВО С-300 и С-400.

Название "ракета-зомби" РМ-48У получила из-за того, что является модификацией ракет 5В55 или 48Н6 с истекшим сроком эксплуатации.

По данным издания, такие боеприпасы могут нести нагрузку весом от 133 до 180 килограммов. Однако их модификация похоже не может обеспечить точность ударов по наземным целям, потому что разрабатывали оружие с другой целью.

Пока непонятно, несла ли ракета, которая пробила украинскую противовоздушную оборону, боевую часть, или была использована как приманка,

– говорится в материале.

Журналисты предполагают, что основной целью запуска таких ракет является истощение украинской ПВО. Цели вроде РМ-48У заставляют тратить дорогие средства для их перехвата. Такая тактика, по мнению издания, позволяет России увеличить количество атак по украинским городам.

Как возросла опасность российских атак?