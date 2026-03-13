"Есть люди, способные застрелить": словацкий министр умоляет Фицо не ехать в Украину

Премьера Словакии Роберта Фицо призвали не ехать в Украину. Словацкий министр сельского хозяйства Ричард Такач заявил, что здесь "есть люди, способные застрелить" его.

Об этом пишет издание Dennik.

Почему Фицо порекомендовали не ехать в Украину?

Такача сделал свое заявление после слов президента Зеленского о премьере Венгрии Орбане.

Так, 5 марта украинский президент предложил дать украинским военным контакты "человека, который блокирует помощь от Евросоюза". Речь шла именно об Орбане.

"Иначе дадим адрес этого лица нашим ВСУ, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и общаются на своем языке", – сказал тогда украинский глава.

Поэтому Такач призвал Фицо "ни ногой не ступать на территорию Украины".

На эти высказывания уже отреагировало посольство Украины в Словакии, раскритиковав и назвав их манипулятивными и оторванными от реальности.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Украина безопасно принимает сотни мировых лидеров, министров и иностранных делегаций и в Киеве, и на деоккупированных территориях, и в прифронтовых районах. Среди них были, в частности, словацкий экс-премьер-министр Эдуард Гегер и экс-президент Зузана Чапутова.

Напомним, что Украина предлагала премьеру Словакии посетить Киев 6 или 9 марта, чтобы обсудить двусторонние вопросы, в частности, по нефтепроводу "Дружба". Перед этим состоялся телефонный разговор между Зеленским и Фицо.



Последний якобы согласился приехать в Украину, но потом заявил в соцсетях, что не против встретиться в других странах.

