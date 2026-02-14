Китай мог бы позвонить Путину и завтра завершить эту войну, – посол США при НАТО

Китай длительное время оказывает России ключевую поддержку в войне против Украины, передавая оборудование и технологии, и при желании мог бы поспособствовать окончанию этого.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля, сообщает Bloomberg.

Смотрите также Будет сдвиг, – международник объяснил, чего ждать от новых мирных переговоров в США

Какую роль играет Китай в войне?

После начала полномасштабной войны в Украине сотрудничество Китая и России усилилось, и, по мнению американского дипломата, таким образом Пекин спонсирует конфликт, хотя он мог бы прекратить закупку российской нефти и газа.

Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну завтра, а также прекратить продажу ему технологий двойного назначения,

– сказал он.

По его словам, любое мирное соглашение должно быть приемлемым для Украины, и вряд ли Россия готова к реальному компромиссу. Он добавил, что президент Дональд Трамп будет использовать все возможности для достижения мира.

"Я просто не убежден, что в конце концов россияне готовы заключить соглашение или когда-нибудь смогут это сделать. Но знаете, я молюсь за мир, потому что эта война должна закончиться. Это просто ужасно, знаете, мы видим это каждый день", – добавил он.

В то же время он также заявил, что Украина находится в изнурительной фазе войны. По его словам, в декабре российские потери достигали около 35 тысяч военных, в январе – около 30 тысяч убитыми и тяжело ранеными.

О каких объемах помощи идет речь?

Bloomberg пишет, что Россия зависит от китайских поставок деталей и компонентов для производства дронов и другой военной техники. В то же время Пекин снова стал одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти.

Согласно мониторинговым данным, в январе в китайские порты ежедневно поступало около 1,65 миллиона баррелей нефти, это рекордный объем с марта 2024 года и второй по величине показатель с февраля 2022 года.

Даже несмотря на это, Пекин неоднократно заявлял, что хочет сыграть "конструктивную" роль в окончании войны.

Что известно о сотрудничестве Китая и России?