Россия меняет подход к ведению боевых действий в условиях позиционной войны, – ISW
- Российская армия адаптирует тактику для позиционной войны в Украине, обеспечивая войска легкими моторизованными средствами.
- Российское командование планирует внедрение системы ситуационной осведомленности с использованием искусственного интеллекта.
Российская армия пытается адаптировать тактику для ведения позиционной войны. Сейчас оккупационное командование предоставляет приоритет обеспечению своих войск легкими моторизованными транспортными средствами.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Как россияне меняют тактику?
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российское военное командование планирует в 2026 году передать штурмовым подразделениям более 2 600 легких транспортных средств – в частности багги, мотоциклы и квадроциклы – из резервов Генерального штаба.
Еще около 4 200 таких транспортных средств в течение первого квартала, как запланировано, предоставит российская оборонно-промышленная база.
По словам Машовца, для достижения этих показателей российское командование в значительной степени полагается на "несистемные закупки" – волонтерскую помощь, пожертвования и финансирование из бюджетов отдельных регионов.
Легкие моторизованные транспортные средства российские войска преимущественно используют для подвоза пехоты ближе к передовым позициям.
Сосредоточенность российского военного командования на производстве и поставке легкого транспорта дополнительно подтверждает оценку ISW о том, что российские силы оптимизировали свою деятельность под условия позиционной войны в Украине, а их наступательные действия в ближайшей и среднесрочной перспективе, вероятно, будут оставаться медленными и ограниченными,
– говорится в отчете.
Кроме того, российское военное командование, по сообщениям, внедряет систему ситуационной осведомленности тактического уровня для оптимизации принятия решений на поле боя. В частности, планируется использование искусственного интеллекта, чтобы компенсировать низкий уровень подготовки и инициативности младших офицеров.
Что происходит на фронте: кратко
Силы обороны Украины заявили, что завершили зачистку Купянска от российских военных. В то же время несколько десятков россиян все еще есть в отдельных кварталах и не влияют на ситуацию в городе.
Россияне активно штурмуют позиции Сил обороны на Славянском направлении. Враг перебрасывает малые пехотные группы через реки. Ожесточенные бои продолжаются, в частности, на подступах к Северску.
Несмотря на сложные условия россиянам удалось усилиться на Покровском направлении. В город россияне перебрасывают дополнительные резервы и пытаются найти слабые места украинской обороны.