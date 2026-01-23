Россия меняет подход к ведению боевых действий в условиях позиционной войны, – ISW

Российская армия пытается адаптировать тактику для ведения позиционной войны. Сейчас оккупационное командование предоставляет приоритет обеспечению своих войск легкими моторизованными транспортными средствами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также Россияне продвинулись в Донецкой области, а украинские войска – на востоке Запорожской области: обзор ISW

Как россияне меняют тактику?

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российское военное командование планирует в 2026 году передать штурмовым подразделениям более 2 600 легких транспортных средств – в частности багги, мотоциклы и квадроциклы – из резервов Генерального штаба.

Еще около 4 200 таких транспортных средств в течение первого квартала, как запланировано, предоставит российская оборонно-промышленная база.

По словам Машовца, для достижения этих показателей российское командование в значительной степени полагается на "несистемные закупки" – волонтерскую помощь, пожертвования и финансирование из бюджетов отдельных регионов.

Легкие моторизованные транспортные средства российские войска преимущественно используют для подвоза пехоты ближе к передовым позициям.

Сосредоточенность российского военного командования на производстве и поставке легкого транспорта дополнительно подтверждает оценку ISW о том, что российские силы оптимизировали свою деятельность под условия позиционной войны в Украине, а их наступательные действия в ближайшей и среднесрочной перспективе, вероятно, будут оставаться медленными и ограниченными,

– говорится в отчете.

Кроме того, российское военное командование, по сообщениям, внедряет систему ситуационной осведомленности тактического уровня для оптимизации принятия решений на поле боя. В частности, планируется использование искусственного интеллекта, чтобы компенсировать низкий уровень подготовки и инициативности младших офицеров.

Что происходит на фронте: кратко