Министр иностранных дел России прокомментировал инициативу о прекращении огня, которую поддерживают Украина, США и ЕС. По его словам, Кремль на такое не согласится.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о фактическом отказе Москвы от перемирия во время общения со студентами в Российско-армянском университете в Ереване 21 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Лавров о готовности Москвы к прекращению огня

Министр иностранных дел России описал инициативу о немедленном прекращении огня как "давайте перемирие – а там посмотрим". Он подтвердил, что Кремль не согласится на это.

Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим,

– заявил Лавров.

Он имел в виду переговоры, якобы сорванные Украиной в 2022 году.

Сергей Лавров отметил, что французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытаются заставить президента США усилить санкции против России. Прекращение огня он считает лишь одним из пунктов в так называемом деле "подготовки конкретных шагов по долгосрочному устойчивому урегулированию".

По его словам, в 2022 году в Турции, мол, Запад запретил Украине подписывать мирное соглашение с Россией. Сейчас Кремль якобы ждет устранения "первопричин конфликта".

К слову, Лавров поговорил с госсекретарем США Марко Рубио 17 мая. Он якобы подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в возобновлении мирных переговоров.