Эскалация неизбежна: у НАТО не хватит времени подготовиться к войне с Россией, – Bloomberg

Россия удвоила свои боевые силы после начала войны в Украине, а датская разведка оценивает, что Путин сможет начать широкомасштабный европейский конфликт через пять лет. Аналитики ответили, готово ли НАТО быстро противостоять таким вызовам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

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Военная мощь России растет

Начало полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году показало неожиданную слабость российских войск, потерпевших поражение под Киевом. Сейчас ситуация изменилась: силы России существенно усилились. Они увеличили количество войска и усовершенствовали свое вооружение. Это и вызывает беспокойство в НАТО и европейских странах из-за их недостаточной готовности к потенциальному конфликту.

Как отмечают в издании, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года боевые силы России удвоились. Страна-агрессор учится нейтрализовать современное западное оружие, в частности системы HIMARS, ранее дававшие преимущество Украине.

В чем Россия опережает НАТО

По данным издания, Россия опережает НАТО в сфере беспилотников и электронной войны. Они используют большое количество адаптивных дронов. Кроме того, точность и живучесть крылатых и баллистических ракет, таких как "Искандер", значительно улучшились, что затрудняет их перехват системами Patriot.

Россия фактически демонстрирует полное равнодушие по количеству собственных потерь, а это влияет на западных военных. Они, по словам аналитиков, должны готовить население Европы к высоким потерям.

Готово ли НАТО к столкновению с Россией

Как сообщает Bloomberg, новые корпуса НАТО еще не готовы к полномасштабной войне с Россией. Только один воздушно-десантный корпус США может оперативно реагировать, но он все еще экспериментирует с тактиками противодействия современной войне дронов.

Учения, чтобы продемонстрировать Москве, что Альянс может направить силы на восток, запланированы не раньше 2027 года,

– сообщили в издании.

К тому же речь идет о возможных логистических вызовах для стран Европы в случае эскалации. Они возможны из-за уязвимой инфраструктуры, которая может оказаться под обстрелами, в отличие от Украины, чья логистика защищена мирными странами на западе.

Несмотря на рост военного напряжения на границах России с Альянсом, в ЕС существует консенсус относительно того, стоит ли останавливать Путина в Украине. Даже несмотря на позицию Венгрии по этому поводу, Европа выделяет средства на перевооружение и развитие новых технологий, в частности дронов. Однако, как отмечают в издании, темп изменений остается медленным, что дает Москве время для подготовки к новой агрессии.

Накануне генерал Дэвид Петрус отметил, что российская армия может совершить нападение на Литву, чтобы проверить реакцию западных стран, или же это может стать началом более масштабного наступления.

К слову, НАТО планирует значительно ужесточить требования по военному потенциалу. В частности, недавно Альянс запросил у Германии 40 тысяч военных, что станет серьезным вызовом для страны, ведь Бундесвер до сих пор не достиг запланированного в 2018 году уровня в 203 тысячи военных.