Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

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Военная мощь России растет

Начало полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году показало неожиданную слабость российских войск, потерпевших поражение под Киевом. Сейчас ситуация изменилась: силы России существенно усилились. Они увеличили количество войска и усовершенствовали свое вооружение. Это и вызывает беспокойство в НАТО и европейских странах из-за их недостаточной готовности к потенциальному конфликту.

Как отмечают в издании, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года боевые силы России удвоились. Страна-агрессор учится нейтрализовать современное западное оружие, в частности системы HIMARS, ранее дававшие преимущество Украине.

В чем Россия опережает НАТО

По данным издания, Россия опережает НАТО в сфере беспилотников и электронной войны. Они используют большое количество адаптивных дронов. Кроме того, точность и живучесть крылатых и баллистических ракет, таких как "Искандер", значительно улучшились, что затрудняет их перехват системами Patriot.

Россия фактически демонстрирует полное равнодушие по количеству собственных потерь, а это влияет на западных военных. Они, по словам аналитиков, должны готовить население Европы к высоким потерям.

Готово ли НАТО к столкновению с Россией

Как сообщает Bloomberg, новые корпуса НАТО еще не готовы к полномасштабной войне с Россией. Только один воздушно-десантный корпус США может оперативно реагировать, но он все еще экспериментирует с тактиками противодействия современной войне дронов.

Учения, чтобы продемонстрировать Москве, что Альянс может направить силы на восток, запланированы не раньше 2027 года,

– сообщили в издании.

К тому же речь идет о возможных логистических вызовах для стран Европы в случае эскалации. Они возможны из-за уязвимой инфраструктуры, которая может оказаться под обстрелами, в отличие от Украины, чья логистика защищена мирными странами на западе.

Несмотря на рост военного напряжения на границах России с Альянсом, в ЕС существует консенсус относительно того, стоит ли останавливать Путина в Украине. Даже несмотря на позицию Венгрии по этому поводу, Европа выделяет средства на перевооружение и развитие новых технологий, в частности дронов. Однако, как отмечают в издании, темп изменений остается медленным, что дает Москве время для подготовки к новой агрессии.

Накануне генерал Дэвид Петрус отметил, что российская армия может совершить нападение на Литву, чтобы проверить реакцию западных стран, или же это может стать началом более масштабного наступления.

К слову, НАТО планирует значительно ужесточить требования по военному потенциалу. В частности, недавно Альянс запросил у Германии 40 тысяч военных, что станет серьезным вызовом для страны, ведь Бундесвер до сих пор не достиг запланированного в 2018 году уровня в 203 тысячи военных.