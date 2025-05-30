Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Хакана Фидана во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

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Что сказал Фидан о вступлении Украины в НАТО

Хакан Фидан заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО – это дискуссия внутри Альянса, которая длится уже долгое время.

Есть разные видения, параметры, особенно, учитывая реалии продолжения войны, этот вопрос и внутри НАТО не имеет определенного консенсуса, и страны-члены имеют разные подходы. Тесно по этому вопросу переговоры продолжаются,

– сказал глава МИД Турции.

Он отметил, что в вопросе Украины и НАТО необходимо рассматривать то, какая именно форма сотрудничества будет максимально полезной для Киева. По словам министра, сейчас в Альянсе есть европейская, американская и турецкая позиции.

"Во время переговоров в России этого вопроса не было на повестке дня. Поэтому это процесс, который постоянно продолжается", – добавил Фидан.

К слову, ранее спецпредставитель президента США в Украине Кит Келлог заявил, что для Вашингтона вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Генерал также сказал, что Америка считает справедливым опасения России относительно расширения НАТО на восток и допустил возможность остановки этого процесса.