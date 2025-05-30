Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Хакана Фідана під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

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Що сказав Фідан про вступ України в НАТО

Хакан Фідан заявив, що питання вступу України в НАТО – це дискусія всередині Альянсу, яка триває вже довгий час.

Є різні бачення, параметри, особливо, враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО не має певного консенсусу, і країни-члени мають різні підходи. Тісно щодо цього переговори продовжуються,

– сказав глава МЗС Туреччини.

Він зауважив, що в питанні України та НАТО необхідно розглядати те, яка саме форма співпраці буде максимально корисною для Києва. За словами міністра, наразі в Альянсі є європейська, американська та турецька позиції.

"Під час переговорів в Росії цього питання не було на порядку денному. Тому це процес, який постійно продовжується", – додав Фідан.

До слова, раніше спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що для Вашингтона вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Генерал також сказав, що Америка вважає справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО на схід та припустив можливість зупинення цього процесу.