Сотни лет и миллионы жертв: сколько ресурсов нужно России, чтобы захватить всю Украину

В течение апреля Россия оккупировала около 176 квадратных километров территории Украины и потеряла более 36 600 оккупантов. При таких темпах Кремлю понадобятся сотни лет и более 100 миллионов солдат, чтобы захватить страну.

К такому выводу пришел аналитик Дэвид Акс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Сколько ресурсов нужно России, чтобы захватить всю Украину

Аналитик Дэвид Акс заявил, что в апреле 2025 года Россия захватила около 176 квадратных километров. Чтобы оккупировать эти территории, российская армия потеряла около 4800 транспортных средств и более 36 600 оккупантов, которые погибли или получили ранения во время штурмов. В то же время аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка оценивает потери Украины в апреле 2025 года как "минимальные".

В СМИ отметили, что Украина на 603 628 квадратных километров. Сейчас Россия оккупировала около 19% от всех украинских территорий. Поэтому, Дэвид Акс сделал предположение, что Москве бы понадобились сотни лет, чтобы оккупировать всю Украину.

При нынешних темпах наступления и потерь, россияне захватят остальную Украину в 2256 году ценой 101 миллиона жертв. Сейчас население России составляет 144 миллиона человек,

– заявил аналитик.

В то же время аналитик добавил, что, несмотря на ошеломляющие потери, российская армия не парализована. Кремль продолжает отправлять на фронт гражданские транспортные средства, пытаясь перекрыть потери, а также ежемесячно набирает 30 тысяч военнослужащих. Поскольку многие раненые возвращаются на передовую, то вооруженные силы России ежемесячно набирают больше людей, чем теряют.

Американский генерал Кристофер Каволи отметил, что, фактически, количество российских сил в Украине растет. По его словам, сейчас численность оккупантов в Украине достигает не менее 600 тысяч, что является "самым высоким показателем за все время войны и почти вдвое превышает численность сил вторжения" в феврале 2022 года.

Янис Клюге, заместитель руководителя отдела Восточной Европы и Евразии в Немецком институте международных отношений и безопасности, объяснил, что Кремлю удается поддерживать такой высокий уровень вербовки в ряды армии за счет двух вещей: деньги и настроения в обществе. Так, Россия предлагает большие денежные бонусы за подписание контракта, а также спекулирует, что война скоро закончится.

Сейчас Москва тратит на оборонную сферу 40% от всех государственных расходов. Это самый высокий показатель со времен Холодной войны. К примеру, США тратят на оборонку только 13% от федерального бюджета.

Такие высокие расходы поддержали и россияне, хотя на войне уже погибло или получило ранения более 800 тысяч оккупантов. Сейчас Россия, по прогнозам аналитиков, настроена на длительную войну, которая может распространиться за пределы Украины.

"Россия перестроила свои военные, экономические и социальные структуры, таким образом, чтобы выдержать то, что Кремль называет долгосрочной конфронтацией с Западом", – подчеркнул генерал Каволи.